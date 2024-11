Kate Middleton, quel "gesto eloquente" di Sophie che non sfugge

11 novembre 2024 a

Le commemorazioni del Remembrance Day, occasione in cui vengono ricordati i caduti britannici e la fine della Prima guerra mondiale, hanno segnato il ritorno di Kate Middleton agli impegni reali dopo la fine del ciclo di chemioterapia cui si era sottoposta a seguito della diagnosi di cancro. Elegante come sempre, la principessa del Galles è apparsa sul balcone di fronte al Cenotafio insieme a Sophie di Edimburgo. Ma cosa si sono dette la futura regina e la duchessa? Questo è un interrogativo che molti si sono posti dopo aver visto le immagini della giornata. Ad avanzare un'ipotesi, come riporta il Daily Mail, è stata un lettrice di labiale.

Stando a quanto suggerito dall'esperta, Sophie si è resa conto del nervosismo di Kate e ha cercato, con poche e sussurrate parole, di rassicurarla. "Sì...perché è così speciale. Non si è mai pronti per questo", avrebbe detto la principessa, probabilmente alludendo al ritorno sulla scena pubblica dopo l'annuncio della malattia e le terapie. Ma non è tutto. A non passare inosservato, infatti, è stato anche un gesto "molto eloquente". L'esperta di linguaggio del corpo Judi James ha affermato che Sophie, mettendo una mano di sostegno sulla schiena di Kate, ha dimostrato senza dichiarazioni il motivo della sua presenza: offrire un sostegno valido alla moglie del principe William.