Kate Middleton, il "cupo commento" su Camilla rubato alla cerimonia: cosa ha detto

C'era anche la principessa del Galles, Kate Middleton, alla domenica della Rimembranza, il giorno della memoria per celebrare la fine della prima guerra mondiale e delle altre guerre. La moglie dell'erede al trono William è apparsa sul balcone con la duchessa di Edimburgo Sofia, che si è mostrata molto premurosa con Kate nei limiti del rigido protocollo reale. Gli occhi dei sudditi sono infatti tutti per la principessa che combatte con un tumore, tanto che i tablòoid hanno arruolato anche degli esperti di lettura delle labbra per carpire ogni comunicazione di Kate.

Nel corso della cerimonia, Re Carlo III ha commemorato i caduti in guerra davanti al Cenotafio di Whitehall, dove ha deposto una corona di fiori accompagnato, tra gli altri, dal premier Keir Starmer e dalla leader dell’opposizione Kemi Badenoch. La cerimonia, tenutasi nel cuore del quartiere governativo di Whitehall, a Londra, è stata preceduta da due minuti di silenzio. A fare da spettatrice da un balcone con vista sul Cenotafio c’era Kate, la Principessa del Galles, che nella serata di ieri aveva accompagnato Carlo e a suo marito William, il Principe di Galles, alla festa per onorare la ’British Legion’. La presenza della principessa in più eventi nel weekend, rappresenta un segnale importante dopo un anno in cui le sue apparizioni pubbliche erano diventate sempre meno frequenti a causa della malattia. Assente all’evento la Regina Camilla, che si sta ancora riprendendo da un’infezione al petto.

Il Re ha deposto la sua corona di fiori a nome della nazione, ed è stato seguito dal Principe di Galles, dal Duca di Edimburgo e dalla Principessa Reale. Carlo, come gli altri reali, ha indossato l’abito militare con tanto di spada al fianco. Anche il premier Starmer e la nuova leader dei Conservatori Kemi Badenoch si sono fatti avanti per deporre i loro omaggi floreali. Record di ex primi ministri presenti al Cenotafio: John Major, Tony Blair, Gordon Brown, Lord Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak

A osservare il tutto, accanto a Sofia, c'era Kate. Un'esperta di lettura delle labbra arruolata da The Sun, Kayleigh Harris, rivela che la principessa si è lasciata sfuggire un "cupo commento", è la lettura dell'Express sullla "frase triste", che tuttavia è di difficile interpretazione. Kate e Sofia sono apparse impegnate in una fitta conversazione. La principessa si gira verso la duchessa e dice: "Sarà supportata in questo". "Sì, e soprattutto..." replica l'interlocutrice. Parole sibilline che alcuni collegano all'assenza della regina Camilla alle prese con problemi di salute, che sembrano seppur meno gravi dei quelli della stessa Kate e di Re Carlo.