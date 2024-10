Chiara Ferragni, altra seperazione in casa sua? E Fedez riappare sui social

23 ottobre 2024 a

Acque mosse in casa di Chiara Ferragni. Dopo il terremoto del pandoro-gate e la fine della storia d'amore con Fedez, l'influencer è chiamata a sostenere la madre Marina Di Guardo, che, stando a quanto filtra, sarebbe tornata single dopo una lunga relazione con il manager inglese Frank Kelcz. L'indiscrezione è stata lanciata in rete da Dagospia, che ha scritto di un addio arrivato come conseguenza diretta di "pressioni e dello stress che Di Guardo sta subendo a causa dell'epilogo del matrimonio della figlia".

Pochi giorni fa il settimanale Oggi aveva rivelato che la coppia stava vivendo un momento di forte crisi, ma le voci non erano state nè smentite nè confermate. Ora il retroscena rimbalza da un sito all'altro con sempre maggiore insistenza. Possibile che le difficoltà della figlia si siano riversate sull'equilibrio della madre? Nessuno può dirlo. Fedez, intanto, è riapparso sui social. Il rapper era scappato dai riflettori e aveva smesso di condividere contenuti con i suoi follower.

Per festeggiare il secondo disco di platino di Sexy Shop, il pezzo dell'estate cantato con Emis Killa, Fedez ha pubblicato una storia su Instagram. Ma non solo. In serata ha condiviso anche un video che lo ritraeva sul palco dei Magazzini Generali di Milano insieme a Niky Savage, suo compagno di duetto in Di Caprio. Che cosa sta succedendo in quella che era la famiglia più esposta d'Italia?