Striscia la notizia, Tapiro d'oro a Chiara Ferragni. La verità sulla coppia aperta con Fedez

Grande festa a Striscia la notizia. Questa sera Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro numero 1.500 della storia del tg satirico di Antonio Ricci. Ad aggiudicarselo è Chiara Ferragni, attapirata per l’inchiesta sul caso Pandoro e per le recenti dichiarazioni di Taylor Mega sui presunti tradimenti di Fedez. «Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita. Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova, panettone per tutti!», commenta con ironia l’influencer, al quinto Tapiro ricevuto in carriera. E, quando l’inviato di Striscia le chiede conto delle dichiarazioni di Taylor Mega sul presunto tradimento di Fedez precisa: «Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se ’coppia aperta’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo. Da parte mia coppia aperta mai!».

In occasione del Tapiro d’oro numero 1.500, Striscia ricorda che la più attapirata della storia è Belén Rodríguez (31), seguita da Rosario Fiorello (27), Antonio Cassano (20), Fedez (14), Barbara D’Urso (13) e Antonella Clerici (12). Le posizioni dalla settima alla decima sono invece più affollate: Pippo Baudo e Christian Vieri ne hanno ricevuti 11 a testa; 10 Emanuele Filiberto di Savoia, Fabrizio Corona e Ilary Blasi; 9 Bruno Vespa, Diletta Leotta, Gigi Buffon e la scuderia Ferrari; sono a quota 8 Massimo Moratti, Luciano Moggi, Raffaella Carrà, Massimo Ferrero, Roberto Mancini, Francesco Totti e Zlatan Ibrahimovic.