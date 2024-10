Amici 24, scintille tra Kledi Kadiu e Maria De Filippi: "Cos'hai detto?"

Alice Antico 13 ottobre 2024 a

La puntata di “Amici” di domenica 13 ottobre è stata, come di consueto, ricca di colpi di scena e simpatici siparietti. Dopo l'uscita di Alena, che ha perso la sfida con Chiamamifaro, ci sono state le consuete gare di canto e ballo. I giudici erano Fiorella Mannoia per il canto e Kledi Kadiu per la danza. Come sempre, al termine di ogni esibizione, i giudici sono stati chiamati a commentare i ragazzi e allievi della scuola più famosa d’Italia e a dare loro un voto, generando una classifica finale. Kledi si è fatto riconoscere fin da subito per la sua precisione e criticità, tanto da dar vita a un botta e risposta con Maria che sembrava inizialmente simpatico ed è poi quasi finito nel "pungente". Il giudice non ha fatto passare nulla, si è mostrato insoddisfatto di tutti i ballerini generando una vera e propria "strage".

A Rebecca ha criticato i piedi, definendoli piatti, Chiara invece l’ha definita troppo rigida, mentre Teodora è stata completamente bocciata dal ballerino per i suoi movimenti meccanici e le espressioni facciali esagerate. In ultimo, dopo la performance del ballerino Alessio, Kledi ha commentato che il ballerino ha iniziato bene, ma ha "rovinato" la seconda parte. Poi ha evidenziato nuovamente la questione del "piede piatto", un elemento evidentemente molto in voga nella scuola di Amici. A questo punto, in sottofondo, si è sentito un commento di Maria De Filippi, al punto che Kledi le ha fatto notare: "Ti ho sentito, Maria, cosa hai detto?". La conduttrice ha definito il giudice “un rompiscatole”: “Ma guarda che sei diventato il fratellino della Celentano”, lo ha punzecchiato. Kledi, fermo sul suo punto, ha spiegato i motivi delle sue critiche: “È importante dire la verità, altrimenti si creano troppe aspettative”, ha detto, concludendo poi: ”Menomale che qualcuno gliele dice queste cose!". Insomma, un siparietto vivace che ha generato non pochi commenti sui social, tra chi ha definito il giudice "esagerato" e chi ha invece preso le sue difese.