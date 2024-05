Amici, conto alla rovescia per la finale: chi lotta per il trofeo

Carmen Guadalaxara 18 maggio 2024 a

A poche ore dalla finale tutti e sei gli artisti, Holden, Petit, Sarah, Dustin, Marisol, Mida, che sono entrati a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, fin dalla prima puntata, il 24 settembre 2023, si preparano per la finalissima. A decretare il vincitore assoluto, che si aggiudicherà un premio di 150mila euro in gettoni d’oro, il televoto. Il nostro giornale, con altre testate assegnerà il Premio della Critica del valore di cinquantamila euro. Ospite della serata, Angelina Mango, ex allieva della scuola e vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Alla prima edizione nel 2001 di “Saranno Famosi” si presentarono in pochi, l’anno dopo i ragazzi erano 30mila. Pian piano è diventato sempre più talent, sono arrivate le case discografiche che prima non lo consideravano, si sono aperte le porte di Sanremo che prima erano sempre state chiuse, hanno cominciato a frequentarlo i cantanti che prima lo snobbavano. All’inizio i cantanti erano tutti interpreti mentre ora sono tutti diventati quasi tutti cantautori, YouTube, TikTok hanno offerto loro la piattaforma dove potersi autoprodurre.

Maria De Filippi ha trasformato “Saranno famosi”, lo ha fatto crescere, l'ha ribattezzato Amici, il talent show più longevo della tv italiana. In 23 anni ogni anno ha aggiunto o tolto qualcosa, perfezionando il tiro di quella che è diventata una vera e propria macchina da guerra. Per molti versi, è rimasto fedele alla sua formula iniziale, ma con il cambiare della musica, con l'avvento di diverse generazioni di ragazzi, con il modificarsi delle realtà creative, professionali, di spettacolo, anche il format, si è con il tempo adattato ai cambiamenti confermando per questa ultima edizione del serale il pieno di ascolti con oltre il 26% di share. Altra certezza è che moltissimi talenti della musica del ballo e all’epoca delle prime edizione della recitazione sono stati “alunni” della scuola di Maria. Ai ragazzi ha sempre detto: “Studiate e farete strada”.

MARISOL, ballerina modern,18 anni, vive a Biella con la mamma e il papà, originario di Cuba. Durante il percorso nella scuola vince la gara improvvisazione dove si aggiudica la partecipazione all’evento “Effetto Domino”. Vince anche la gara improvvisazione che le permettera’ di esibirsi il 17 luglio sul palco del “Carla Fracci Mon Amour”.

DUSTIN, ballerino modern, 21 anni, vive in Australia con i genitori. Durante il programma mostra sin da subito le sue capacità artistiche vincendo una gara di ballo che gli da’ l’accesso al palco del gala internazionale “Danza nel vento”. In questi mesi si aggiudica inoltre due gare d’improvvisazione che gli permettono di partecipare al workshop “Aterballetto” e l’esibizione al “Gala di stelle danzanti”. Vince anche un workshop presso il Balletto di Montecarlo e un workshop in Finlandia. Si aggiudica inoltre una summer intensive per la Alvin Ailey School di New York.

PETIT (Salvatore Moccia ) nasce nel 2005 da madre di origini francesi e padre napoletano. Inizia a scrivere canzoni a 13 anni, ascoltando rap italiano e d’oltreoceano.Entra ad Amici con l’inedito “Brooklyn” conquistando Rudy Zerbi che, prontamente lo sceglie nella sua squadra. Durante il percorso nella scuola, Petit pubblica quattro brani: “Che Fai”, “Guagliò”, “Tornerai” e “Mammamì”.Durante la permanenza nella scuola vince un torneo inediti aggiudicandosi la possibilità di realizzare il video musicale del suo inedito “Mammamì” per la regia di Mauro Russo (Calibro9film). Ieri è uscito il suo primo ep “Petit”.

HOLDEN (Joseph Carta ), cantautore e musicista, 24 anni, vive a Roma. Si presenta con l’inedito “Dimmi che non è un addio” (certificato oro), a cui seguono i brani “Nuvola” (certificato oro), “Solo stanotte” e “Randagi”. Durante la permanenza all’interno della scuola vince una gara inediti che gli consente di realizzare il video musicale del singolo “Solo stanotte” con Younuts a cui segue la vittoria di un torneo inediti grazie alla quale si garantisce la presenza sul prestigioso palco del “Red Valley Festival” in Sardegna (agosto). Il 24 maggio esce con il suo EP “JOSEPH” scritto e prodotto da Holden con la collaborazione di Katoo sul brano “Dimmi che non è un addio”, di Zef sul singolo “Nuvola e di KYV sull’inedito “Randagi.

MIDA (Christian), cantautore classe '99 nato a Caracas da madre venezuelana e padre italiano. Cresciuto a Milano, si avvicina alla musica all'età di 11 anni. Si presenta ad Amici con l’inedito “Vita terremoto” e durante la permanenza nella scuola pubblica altri quattro brani: “Rossofuoco” (certificato platino), “Mi Odierai”, “Fight club” e “Que pasa”. La scorsa settimana durante la semifinale di Amici Carla Armogida di Spotify Italia lo ha premiato garantendogli la possibilità di registrare un originale “Spotify Singles”. Anche per lui ieri l’uscita del suo nuovo ep “Il solo dentro”.

SARAH, giovane cantante classe 2006 pubblica oggi il suo primo ep. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia. A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici. Durante il programma pubblica alcuni brani inediti: “TOUCHÉ’” a cui seguono “Viole e violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”.

L’artista con maggior numero di fan sui social? Mida è il più seguito su TikTok dove vanta grazie alla sua Rossofuoco diventata virale nei balletti, oltre 290 mila follower a cui si sommano i 172 mila di instagram. Anche Marisol è molto seguita sulla piattaforma cinese con 245 mila follower e 102 mila di instagram. Il più seguito su instagram è invece Holden con 206 mila follower e 112 mila e 600 di Tiktok. Numeri molto alti anche per Petit con 215.500 follower su TikTok e 123 mila su instagram. Seguono Sarah, il cui percorso è in crescita nelle ultime settimane, che raccoglie 122 mila preferenze su instagram e 104 mila su Tiktok. Il meno seguito è Dustin con 99.5 mila su instagram e 112 mila tiktok.