Amici 24, Alessia perde peso in pochi giorni. De Filippi fulmina Celentano: "Dovresti..."

Nella puntata di oggi, 6 ottobre, di “Amici di Maria De Filippi”, la ballerina di latinoamericano Alessia ha annunciato con orgoglio di aver perso 2,5 kg nella sua prima settimana di permanenza nella Scuola. La ballerina è entrata nel programma con la premessa, e promessa, di “perdere peso per raggiungere una forma fisica ideale”, stando alle affermazioni della sua insegnante Alessandra Celentano. La perdita di peso dell’allieva ha suscitato non poche reazioni, specialmente per la rapidità dell’accaduto, che ha sollevato preoccupazioni riguardo ai metodi utilizzati. Maria De Filippi è stata senza dubbio la prima ad aver immediatamente espresso la sua preoccupazione, sottolineando che tale cambiamento in breve tempo potrebbe indicare pratiche non salutari. Maria, sempre puntuale sulle tematiche importanti, ha rimarcato l'importanza di mantenere la salute come priorità, anche in un contesto competitivo.

Poi, non contenta, ha anche punzecchiato la maestra Celentano: “Tu sei seguita da un nutrizionista?”, le ha chiesto in modo provocatorio. “Dovresti essere la prima a dare esempio ai tuoi allievi”, ha continuato. Ovviamente il botta e risposta generatosi tra la conduttrice e la maestra di danza è stato ironico, anche se non è mancata quella patina provocatoria. Inutile negare quanto la notizia abbia scatenato un acceso dibattito in tempo reale anche sui social media, con molti utenti critici riguardo all'enfasi sul peso della giovane ballerina. Tanti anche i commenti degli ospiti della puntata riguardo l’accaduto, in primis quello della ballerina professionista Eleonora Abbagnato, ospite in veste di giudice della gara di ballo, che ha detto all’allieva: “Stai benissimo così, la tua forma fisica è perfetta così!”.