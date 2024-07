Mediaset, Diletta Leotta a La Talpa. Ad Amici Toffanin con De Filippi

Carmen Guadalaxara 17 luglio 2024 a

“La televisione generalista se fatta bene, mantenuta viva e moderna, si difende alla grande. E, nel nostro caso, continua a dare soddisfazioni anche se è tostissima. Ma con il giusto mix di esperienza e investimenti si può addirittura crescere”: Parola di Pier Silvio Berlusconi che ha presentato i nuovi palinsesti Mediaset in cui vola lo share al 40,2% nel target 15-64 anni nelle 24 ore.

Entra nella scuderia Diletta Leotta, per condurre "La Talpa", con un cast di vip. "Dimenticate la vecchia Talpa, quella che andrà in onda su Canale 5 è un’edizione innovativa e molto sperimentale”, rivela l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. “Sarà visibile prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5, con parti esclusive da una parte e dall’altra”. Il meccanismo di ibridare piattaforma digital e rete ammiraglia arriva dopo la prova di Viola come il mare 2, messo prima su Mediaset Infinity e solo in seguito su Canale 5: “L’esperimento di Viola come il mare 2 è stato molto positivo, vogliamo alzare l’asticella provando con un reality show ha spiegato l’AD. Potrebbe avere un impatto sugli ascolti, ma è un segno di modernità che ci sentiamo di dare”. Oltre a La Talpa, prevista per metà ottobre, confermati Grande Fratello, a metà settembre, L’Isola dei Famosi, in primavera e Temptation Island, che oltre alla classica versione estiva avrà un’edizione autunnale in partenza a settembre. “Su Grande Fratello sono soddisfatto del lavoro fatto lo scorso anno – ha aggiunto Pier Silvio - Per L’Isola dei Famosi non nascondiamo che, a differenza della Spagna, in Italia da qualche anno c’è un po’ di stanca. C’è da lavorare ma siamo convinti che il format possa dare ancora ascolti”.

Controprogrammazione su Sanremo? “Se capiamo che il mercato risponde - spiega Berlusconi - teniamo programmi accesi da tv commerciale ma non c’è la volontà di controprogrammare. La storia della Coppa Italia ci vede spettatori. I calendari della Coppa Italia li decide la Lega, a noi onestamente non cambia un granché che quelle partite di Coppa siano nella settimana di Sanremo: vendiamo il risultato non sulla singola partita. Però con l’investimento che facciamo sul calcio, la messa in onda delle partite alle 18 è inaccettabile. Quanto alla rete, nella prima fase autunnale, le partite meno forti andranno su Italia 1, le più forti su Canale 5”.

Tanta musica su Canale 5, con eventi di primo piano. La novità della prossima stagione sarà una prima serata che vedrà collaborare Maria De Filippi e Silvia Toffanin con il programma Amici – Verissimo, un grande show per celebrare gli artisti cresciuti grazie ad Amici. “L’idea è nata da una conversazione fra me e Maria De Filippi - continua Berlusconi - Sono convinto che Amici non sia solo un prodotto di successo della tv ma un mezzo con cui si sta scrivendo un pezzo della musica italiana. E sarebbe da celebrare. Previste per ora tre serate. Sulla conduzione per ora non specifichiamo. Conduce una, conduce l'altra, conducono insieme...vedremo. È un work in progress”.

Torna Il Volo: “Sono molto contento che abbiamo rinnovato il rapporto con loro e che saranno per altri 2 anni nella squadra di Canale 5. I ragazzi portano grande valore artistico. Per il gruppo sono previste tre serate nella primavera del 2025, tre serate nella primavera del 2026 e un concerto di Natale. Ma non solo. Tra settembre e novembre Canale 5 sarà teatro di importanti eventi musicali: previste serate dedicate ad Andrea Bocelli, Vasco Rossi, i Pooh, Annalisa e Laura Pausini. “Definirli concerti sarebbe riduttivo. Si tratta per lo più di serate confezionate apposta per la tv. Ad esempio Claudio Amedola presenterà quella di Vasco Rossi e la Hunziker quella dei Pooh e di Bocelli. Per quanto riguarda Laura Pausini sarà un docu-reality dove Laura si racconterà attraverso i suoi ultimi concerti”. Per Annalisa si prevede la messa in onda del concerto–evento all’Arena di Verona.

Pio e Amedeo tornano su Canale 5 con quattro serate nella primavera 2025 e quattro nella primavera 2026. Ma non si esclude che possano lavorare ad altri progetti. “Non credo solo nella loro vis comica - conferma Berlusconi, ma nel loro talento a 360 gradi”. Su Canale 5 confermati anche Io canto, con le sue declinazioni Io canto Senior, Io canto Generation, Io canto Family. Prevista una nuova stagione di Zelig, il celebre programma di comicità di Canale 5 e de Lo Show dei record. Torna in prima serata Chi vuol essere milionario – Il Torneo, con un nuovo meccanismo che prevede la sfida dei campioni. Arriva anche un nuovo programma musicale, The Ultimate Entertainer. Confermati tutti i programmi prodotti da Fascino: Tù sì que Vales, Amici, C’è posta per te, Temptation Island, per la prima volta nella doppia declinazione estate e autunno. Confermato in access Striscia la Notizia.

Su Italia Uno sbarca Max Angioni con “Max working” in cui il comico si misura con il mondo del lavoro nel ruolo di apprendista di diverse professioni. Confermate Le Iene, con anche le due declinazioni Inside. Presentati anche due nuovi format: Pleased to meet you e Il Formicaio. Il primo sarà una sfida di improvvisazione. Il secondo è un format comico di grandissimo successo spagnolo. A completare l’offerta di Italia 1, il grande cinema e il calcio, con la prima fase della Coppa Italia (la seconda fase, con le partite più decisive, sarà sempre in chiaro su Mediaset, ma su Canale 5).

Bianca Berlinguer raddoppia. Freedom torna su Rete 4, con 9 serate in autunno e 9 in primavera. La domenica sera, finora in mano a Paolo Del Debbio, passa a Bianca Berlinguer, che conta di dare spazio alle inchieste con un nuovo programma. Berlinguer avrà quindi due prime serate e per questo abbandona l’access time, che torna a Del Debbio. “Su Rete 4 abbiamo fatto un bel lavoro - ha spiegato Pier Silvio - Era una rete di telenovelas, oggi è una rete di informazione sempre accesa. Abbiamo una serie di professionisti che sanno fare gioco di squadra. È una grande ricchezza”. Tutti gli altri programmi della prima serata sono confermati, vedremo dunque Mario Giordano con Fuori Dal Coro, Paolo Del Debbio con Dritto e Rovescio, Bianca Berlinguer con È sempre Cartabianca, Nicola Porro con Quarta Repubblica, Giuseppe Brindisi con Zona Bianca e la coppia Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero con Quarto Grado.

Dal reboot dei Cesaroni all’approdo di Beppe Fiorello in Mediaset fino alle conferme delle fiction andate in onda nella scorsa stagione, sono tanti i titoli presentati nella serata. Amendola propone Il patriarca 2 e al suo nome è legato il ritorno più atteso, quello dei Cesaroni, incentrato su un’idea tutta nuova. “Ci abbiamo messo un anno per trovare la storia giusta, sarà un reboot - dice il direttore della fiction Daniele Cesarano - Non posso anticipare né trama né cast. Posso dire che la prima preoccupazione è stata non rovinare i ricordi”. Tutti i programmi che hanno reso forte il daytime delle reti Mediaset sono confermati: Mattino 5, Pomeriggio 5, Amici, Uomini & Donne, Forum e Lo Sportello di Forum, Verissimo. Nel preserale si alternano La Ruota della Fortuna, Avanti un Altro e Caduta Libera. La Ruota della Fortuna in particolare è stata una scommessa vinta del 2024: “Ha dato grandi soddisfazioni”, conferma Federico Di Chio, direttore Marketing Strategico del gruppo.