Elly Schlein, non solo rap: "Aspirante regista", cosa le scappa in tv da Parenzo

Chissà cosa è passato per la mente al pubblico degli Articolo 31 che l'altra sera, sul palco del Forum di Assago, hanno visto Elly Schlein rappare accanto a J-Ax. Il video ha fatto il giro dei social e la segretaria del Pd ha raccontato, giovedì 10 ottobre, a David Parenzo la genesi dell'ospitata hip hop. "Com’è nato il duetto con J-Ax? Quello è il primo cd che ho avuto nella mia vita, avevo 11 anni. Con J-Ax ci siamo conosciuti perché mi aveva messo like a un intervento che feci in Aula con Giorgia Meloni per sostenere il salario minimo, e da lì è rimasto colpito perché io gli ho scritto citando i loro primi pezzi dei primi album", ha detto Schlein intervenendo a L’aria che tira, su La7. "Quando mi è arrivato questo invito non ho potuto rifiutare, perché non mi era mai capitato... Io non ho mai cantato in vita mia, e anzi ieri arrivavo dal Parlamento, abbiamo finito alle sei con un intervento duro sui temi del lavoro e sono arrivata appena in tempo, non ho potuto neanche provare. Mi sono buttata", ha raccontato la segretaria dem.

Ma la vera vocazione artistica di Schlein sembra un'altra. Parenzo le chiede come si vede tra 10 anni. La risposta è sorprendente: "Io in realtà sono un'aspirante regista, che probabilmente aspirerà per tutta la vita - ha confessato -. Penso che la politica sia davvero l'unico contratto a termine che ci dovrebbe essere finché possiamo essere utili al Paese e poi si vedrà. Me ne occuperò a tempo debito".

Tra palco e realtà, la dem finisce nel mirino della Lega. "Schlein non ha avuto tempo per andare in Sinagoga il 7 ottobre, ma ha preferito cantare una canzoncina a un concerto con J-Ax, due giorni dopo", dice il vicesegretario del Carroccio Andrea Crippa. "E ora - riprende - rivela di volere fare la regista. Peggio di lei ci sono soltanto i media italiani che proteggono la loro amata sinistra, ridimensionando questi episodi imbarazzanti". "La canzoncina di J-Ax con la Schlein conferma che lei canta meglio di lui, e che lui fa politica meglio di lei", chiosa il senatore della Lega, Claudio Borghi Aquilini.