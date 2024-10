Elly Schlein rapper per una sera: a sorpresa sale sul palco con J-Ax

10 ottobre 2024 a

a

a

Elly Schlein rapper per una sera. La segretaria del Partito Democratico è salita sul palco del Forum di Assago, dove gli Articolo 31 si stavano esibendo, e ha cantato insieme a J-Ax. Giubotto in pelle, occhiali da sole in testa e jeans a zampa di elefante: Elly ha raggiunto il centro della scena e, tra lo stupore dei presenti, ha dimostrato di conoscere a memoria le rime dell'artista. Passione, quella per la musica, che la segretaria Dem non ha mai nascosto, lanciando spesso citazioni qua e là e organizzando gruppi di ascolto sui social per il Festival di Sanremo.

In tutto questo Elly Schlein ora sta rappando con @jaxofficial. ✈️ pic.twitter.com/18Rt3b29tR — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 9, 2024

Un momento insolito, qualche minuto di evasione dalla politica per svelare, di fronte a una folla, il suo lato più pop. Il filmato, che ritrae il momento clou della serata, sta rimbalzando da una pagina all'altra e da un sito all'altro. Molti e diversi i commenti degli utenti. "In tutto questo Elly Schlein sta rappando con J-Ax", ha scritto Lucarelli sul suo profilo Instagram ufficiale, ripostando il video. "Farò finta di non aver nè visto, nè sentito. E spero di dimenticare presto": è la reazione di un utente. "Io non sono uno che pensa che un politico debba stare a pensare e fare politica tutto il giorno, ma, forse, sarebbe meglio concentrarsi su altro o fare finta di farlo, così, giusto per non dare spunti ai detrattori", fa notare qualcun altro.

"Il Pd era in Sinagoga": imbarazzo di Schlein sul 7 ottobre. Lei non ci è andata

Tra gli utenti c'è anche chi ha cercato di capire il perché di tale scelta, di immaginare cioè quale strategia si celi dietro a questa performance. "Vuole avvicinarsi al pubblico giovane di J-Ax, solo che J-Ax aveva un pubblico giovane nel 2002", scrive un uomo in risposta al post di Lucarelli. Solo qualche giorno fa Alan Friedman aveva confessato di aver ricevuto i complimenti dalla segretaria del Pd per l'esibizione di Ballando con le stelle. Possibile che l'avvicinamento di Schlein ai linguaggi dei più giovani e ai luoghi più frequentati dai ragazzi abbia a che fare con il tentativo di avvicinare una certa fetta di elettorato in vista delle elezioni regionali che si terranno entro fine mese in Umbria, Emilia-Romagna e Liguria? Questo uno dei dubbi emersi in rete.