Tg4, Cerno difende le ronde: "Roma è completamente abbandonata"

Ronde dei cittadini per le strade di Roma. La Capitale d'Italia versa in uno stato di profondo abbandono, tanto che i residenti sono costretti a rimboccarsi le maniche, a scendere in strada e a fare le ronde per presidiare i nquartieri contro la delinquenza. Accade a Boccea e a Collina Fleming. Armati di pettorine, i romani scendono in strada. Se ne parla durante l'edizione del Tg4 delle 19 in onda il 25 settembre.

"Secondo voi uno che lavora si diverte a fare le ronde dalle 22 a mezzanotte? - si chiede provocatoriamente Cerno - o lo fa perché Roma è piena di feccia in giro e non si può più uscire di casa? Quindi lo fa perché deve farlo. Si riappropria minimamente della propria quotidianità. OI pensiamo davvero che lo si faccia per motivi ideologici e non per lo stato di abbandono totale in cui versa la Capitale dove si parla di filosofia e non ci si rende conto che a uscire di casa dopo le 4 di pomeriggio si rischia grosso. Non possiamo avere un poliziotto a ogni strada d'Italia e quindi ci vanno i cittadini. E' un grande segnale d'allarme e qualcuno lo deve ascoltare anzché ripeterci che le persone sono cattive, che vedono l'uomo nero e che siamo tutti razzisti. Io ho la percezione del pericolo. Quelli che si immaginano un'Italia che non esiste sono quelli che negano queste cose e che si domandano come mai le persone vanno in giro con la pettorina. Perché non se ne può più. Gliela vado a stirare io la pettorina".