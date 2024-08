Tg4, Tommaso Cerno attacca Salis: "Grandi bugie raccontate alla gente"

23 agosto 2024 a

Ilaria Salis ne ha sparata un'altra delle sue: vuole l'abolizione delle carceri. Se ne parla nel corso del Tg4 del 23 agosto. Ospite in collegamento è il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, che attacca le posizioni dell'europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra.

"È pericolosa anche l'origine da cui tutto questo proviene - afferma Tommaso Cerno - Un partito politico che si professa contro i privilegi e contro la casta utilizzi l'immunità per togliere da un processo qualcuno e utilizzi l'immunità del Parlamento europeo per trasformare una persona sotto processo in un martire. Avs ha usato l'immunità per fare politica e ora prova a far sognare tutti dicendo di voler abolire le carceri e non l'immunità in modo che torni sotto processo anche la Salis e che ogni cittadino sia uguale. No. Invece vogliono abolire le carceri anche per quelli che ci devono stare dentro. Penso che siamo finiti completamente fuori strada. Osho è in grado di farci sorridere anche su questo ma è un riso amaro, un riso ipocrita, un riso di grandi bugie raccontate alla gente".