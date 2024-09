Tg4, Tommaso Cerno sul caso Boccia: "Questa donna meglio perderla che trovarla"

04 settembre 2024 a

Caso Sangiuliano-Boccia, dopo mail, messaggi, video e smentite se ne parla durante l'edizione del Tg4 del 4 settembre. Maria Rosaria Boccia ha realizzato video e foto all'interno del Palazzo di Montecitorio: ora, però, sta indagando il comitato di sicurezza della Camera dei deputati e la donna rischia l'interdizione dal Palazzo. In collegamento c'è Tommaso Cerno, direttore de Il Tempo, che dà il suo giudizio sull'intera vicenda.

All'interno di Montecitorio le riprese non si possono fare - ha detto Cerno - Questa pubblicazione di messaggi privati, telefonate e documenti falsi che non dimostrano nulla ma che insinuano dà l'idea che questa Maria Rosaria Boccia sia non certo una new entry del Palazzo politico e che è meglio perderla che trovarla. Per questo, se sulla base di un regolamento che è stato violato e che impedisce di filmare dentro il Parlamento senza autorizzazione, verrà espulsa dal Palazzo politico che lei sta mostrando per mostrare e rivendicare diritti che non ha, questo non sarebbe una cattiva notizia per il Palazzo.