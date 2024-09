Tg4, Cavallaro zittisce Boccia: “Non la cercheremo”. Il video fa il boom di clic

07 settembre 2024 a

Stefania Cavallaro demolisce e zittisce Maria Rosaria Boccia. La giornalista e conduttrice del Tg4, durante l’appuntamento delle 19 di venerdì 6 settembre in cui era ospite anche il direttore de Il Tempo Tommaso Cerno, ha ripreso una frase dell’imprenditrice - il cui caso ha portato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano alle dimissioni - e ha voluto mettere i puntini sulle ‘i’, ribaltando completamente quanto detto dalla pompeiana. “In una delle interviste rilasciate ai quotidiani, si leggeva, riferito alla signorina Boccia, questa frase ‘Mi hanno chiamato da tutto il mondo. Il Tg5, il Tg4 etc. etc.’. Ora lo dico con grande serenità, non abbiamo cercato la signorina Boccia e la signorina Boccia stia tranquillissima e serenissima perché non la cercheremo”, la fulminata di Cavallaro nei confronti di Boccia. Il video della spallata della giornalista di Mediaset è stato ricondiviso numerose volte sui canali social, facendo il pieno di clic e like.