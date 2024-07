Tg4, il retroscena di Cerno sulle elezioni Usa: "Cosa c'è dietro i sondaggi"

24 luglio 2024 a

In questi giorni si susseguono i sondaggi che riguardano il grado di gradimento di Trump e Kamala Harris presso l'elettorato americano. I risultati sono molto oscillanti. Ma qual è il reale valore di questi sondaggi? E soprattutto perché vengono commissionati? Ne parla il direttore del Tempo, Tommaso Cerno nel corso del Tg4 in onda il 24 luglio.

"L'entusiasmo per Kamala Harris è più in Europa che negli Stati Uniti - ha detto Cerno - e il senso di questi sondaggi è del tutto elettorale. Cioè vengono fatti per spingere alla candidatura della Harris per conto dei democratici perché ancora non è formale, non è ufficiale. L'America ha un sistema di voto che ha poco a che fare con questi sondaggi. Hillary Clinton è stata avanti a Trump per tutta la durata della campagna elettorale e poi ha perso e Trump è stato avanti per tutta la campagna elettorale e poi ha perso. Perché sono gli Stati chiave quelli che cambieranno il destino del prossimo presidente degli Stati Uniti. E non si possono misurare sull'entusiamo delle due coste molto popolate che in questi casi fanno oscillare molto il grado di consenso per i candidati ma questo consenso che muta non si trasmette sul vantaggio reale del presidente. Dovremo capire se la Harris riuscirà a parlare a un pezzo d'America che già non avrebbe votato contro Trump".