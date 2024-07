Tg4, gli Obama sostengono Harris. Tommaso Cerno: "La grande rosicata"

26 luglio 2024 a

Giorni effervescenti negli Stati Uniti. L'attentato a Donald Trump, il Covid e il ritiro di Joe Biden e l'ascesa di Kamala Harris. Oggi, poi, la conferma. Dopo Bill e Hillary Clinton e Nancy Pelosi, anche Barack Obama e sua moglie Michelle hanno dato il loro endorsement, cioè il loro sostegno pubblico, alla numero due dell'attuale inquilino della Casa Bianca come candidata del Partito Democratico alla presidenziali americane. Lo hanno fatto tramite una telefonata che è stata registrata e resa pubblica sui social media. "Abbiamo chiamato per dirti che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di darti il nostro sostegno e di fare tutto ciò che potremo per farti vincere queste elezioni e vederti nello Studio Ovale", dice Barack Obama. Ma come titolerebbe il direttore de Il Tempo questo ultimo capitolo della saga? È stata la domanda della conduttrice del Tg4 Stefania Cavallaro.

La telefonata di coppia e il video, gli Obama hanno preso una decisione su Kamala Harris

"La grande rosicata": non ha esitato neanche un secondo Cerno che, alla luce della notizia del giorno, ha risposto alla sua interlocutrice con poche e nette parole. "La caduta della moglie e, suo malgrado, la nascita di una nuova stella donna dei democratici, che non sarà Michelle", ha aggiunto poco dopo, riferendosi alla decisione della moglie di Barack Obama di porre fine alle speculazioni sulla possibilità di un suo coinvolgimento nelle elezioni. "Insomma gli Obama non avevano questo progetto per le elezioni americane. Se lo dovranno far piacere", ha concluso il direttore de Il Tempo.