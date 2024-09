Pomeriggio Cinque, volano gli stracci tra Merlino e Fedez: "Tu e Chiara Ferragni..."

03 settembre 2024 a

Myrta Merlino nella prima puntata di ’Pomeriggio Cinque’, andata in onda ieri, ha risposto a Fedez, che quest’estate ha attaccato la trasmissione. «Sono almeno trenta per fare quella trasmissione di m**da. Pensa il pianeta quanto soffre per fare ’Pomeriggio 5’. Quanto inquiniamo di elettricità per fare ’Pomeriggio 5’». Parole che non sono piaciute alla conduttrice. «La mia squadra per me è sacra», ha detto Merlino durante la diretta.

Continuando poi nell’invettiva contro il rapper e tirando in ballo anche Chiara Ferragni: «Proviamo a raccontare notizie senza sconti e lo facciamo con tutti. Caro Fedez, avete molto cavalcato i media nei tempi d’oro con tua moglie. Ma i media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. In più, come ben sai, sei il benvenuto in studio per dire la tua». Al momento non si è registrato nessun commento da parte del rapper per replicare alle parole della giornalista napoletana, che nei mesi della bufera tra i due ex ha avuto già diversi scontri con Fedez.