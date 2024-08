Fedez beccato così in discoteca, il video scatena le critiche: "Cade la maschera"

Alice Antico 29 agosto 2024 a

Fedez, dopo la tanto discussa separazione dalla ex moglie Chiara Ferragni, continua a far parlare di sé e di come si stia godendo la sua estate bollente. L’ultima segnalazione è arrivata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica che nella serata di ieri, mercoledì 28 agosto, ha pubblicato sul suo profilo un video di Fedez “beccato in discoteca mentre baciava due ragazze contemporaneamente”. La notizia, con il video a corredo, ha suscitato uno shock generale tra gli utenti di Instagram.

“Fedez che limona due ragazzine insieme e poi le porta a casa” scrive Rosica sul video che ha postato sia sul feed che nelle storie. “Non è poi così male la nuova vita di Federico”, continua a commentare Rosica, “la differenza è che ora a casa non ha nessuno ad aspettarlo“.

Inutile dire che gli utenti si sono scatenati sotto al video con commenti di ogni genere. “Ma che schifo. Come padre e come uomo” scrive qualcuno. “Cade la maschera, aveva fatto il marito perfetto per troppo tempo. Questo è quello che è: un megalomane che deve nutrire il suo ego“, si legge anche. Molte le accuse nei confronti del rapper, quasi nessuno che lo giustifica: “Lui ha proprio perso completamente il cervello, ma le tipe che gli stanno dietro, esattamente, che ci guadagnano? È tutto molto triste e imbarazzante“, scrive un altro utente. Fedez, tuttavia, ha preferito rimanere nel silenzio, almeno per ora. Commenterà il video dando voce alla sua versione dei fatti? O preferirà continuare a godersi la sua estate? Lo scopriremo.