Chiara Ferragni corteggiata da Milly Carlucci? La rivelazione "bomba" delle amiche

Questa, per Chiara Ferragni, doveva essere l'estate della rinascita e della ripartenza. Prima il pandoro-gate e la perdita del consenso, poi la rottura con Fedez e il crollo di un impero costruito sulla forza della coppia. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, pare che l'influencer sia costretta a fare i conti con una frattura importante. L'ultima notizia sul suo conto, per esempio, è quella legata alla svendita dei quaderni del suo brand, acquistabili nei supermercati a 1 euro. Ma non è tutto. "Pare che Marchi come Prada, Miu Miu, Adidas 'non siano neppure tutti felicissimi di pubblicità non richiesta. Il problema è per lei non riuscire a trovare una identità fuori dal mondo in cui se non hai un brand riconoscibile addosso non sei nessuno', come dice Selvaggia Lucarelli", si legge su Dagospia.

Stagione nera, quindi, per l'imprenditrice digitale, che intanto condivide scatti e filmati dai luoghi in cui ha deciso di trascorrere le sue vacanze. C'è, poi, un altro retroscena che fa parecchio rumore. Si parlava già da qualche tempo della possibilità di vedere Chiara Ferragni volteggiare sulla pista di Ballando con le stelle, il dancing-show da ascolti record di Rai 1. Se in un primo momento sembrava che l'influencer potesse accettare la presunta proposta, ora persone a lei vicine lasciano credere che l'imprenditrice digitale non abbia in agenda una partecipazione al programma. "Sempre a proposito di Chiara Ferragni, le amiche più vicine dicono che per ora non ha nessuna intenzione di accettare l’ invito di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle", scrivono sul sito curato da Roberto D'Agostino.