Chiara Ferragni, la mossa del manager silurato: Damato ora le fa concorrenza

13 agosto 2024 a

Da ex braccio destro a concorrente. L’ex manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, ha creato una società - la Brave srl - depositando i documenti nello studio di un notaio milanese a due settimane dal divorzio professionale dalla influencer e imprenditrice con cui ha condiviso successi e dolori, e le cui strade si sono separate dopo il pandoro-gate.

Ma perché concorrenza? In base alle carte depositate, riporta Open, l'azienda di Damato si occuperà di «consulenza nel campo della moda e dello spettacolo e di marketing», di gestione di marchi fashion e soprattutto si occuperà della «acquisizione ed il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti dell’immagine, del nome e/o pseudonimo di artisti, cantanti, interpreti, autori, indossatori, persone fisiche e giuridiche in genere, per gli usi consentiti dalla legge comprese la pubblicità, la promozione e qualsiasi altra forma di utilizzazione» e di «ideazione, la realizzazione e la gestione di siti internet, la relativa fornitura di contenuti ed ogni attività di prestazione di servizi e consulenza connessi ad internet».

Inviso da Fedez, che l'aveva attaccato più volte dopo l'esplosione del caso beneficenza Damato aveva visto via via ridursi il suo potere nelle aziende di Ferragni fino alla separazione professionale a metà giugno. Ora il manager torna in pista: le storie professionali sue e della sua ex datrice di lavoro si incroceranno ancora da competitor?