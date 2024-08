Francesco Totti e Noemi Bocchi, aria di novità: "Pupino in arrivo?". Voci impazzite

Alice Antico 23 agosto 2024 a

Un grande rumor circola in queste ore per la coppia composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi: si parla dell’ipotesi di un bebè in arrivo. È stato il settimanale “Oggi” a sganciare la ‘bomba’: “Totti e Noemi, mai stati così innamorati: lei aspetta un ‘pupino’”, scrive il magazine, alimentando l’interrogativo di molti. Ma Noemi Bocchi è realmente incinta? Ad oggi la coppia non ha rilasciato dichiarazioni, conferme o smentite rispetto a quanto scritto dalla rivista. Sappiamo però che i due sono sempre più affiatati, come dimostrano anche le ultime paparazzate che li ritraggono alle prese con le pulizie domestiche.

In aggiunta, i fan più accaniti non si danno pace e, oltre al dubbio sulla gravidanza della Bocchi, si domandano anche se prima o poi arriverà un matrimonio. I più attenti ricorderanno che attualmente il calciatore è impegnato nella controversia giuridica per la separazione da Ilary Blasi. Quindi, chiaramente, non sarebbe questo il momento più propizio per pensare a un nuovo matrimonio. Ad ogni modo, mai dire mai: la coppia, tacita, lascia il beneficio del dubbio ai suoi fan, anche su questo importante passo.