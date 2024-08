Harry, bomba dell'amico: "Gli manca disperatamente Londra". Il retroscena

22 agosto 2024 a

Gli amici di vecchia data non sono convinti che Harry sia sereno e, anzi, danno per certa una sua inquietudine, sorta dopo l'allontanamento dalla sua famiglia e dalla paura che la decisione di allontanarsi e fare un passo indietro rispetto all'ufficialità della sua figura non sia stata ben accolta dal popolo inglese. “Sulla carta lui ha avuto tutto quello che voleva da quando ha tagliato i ponti con la sua famiglia e con le dure regole della corona. Adesso è indipendente, libero di vivere come vuole e di crescere i suoi figli come preferisce senza sottostare ad alcuna pressione”, spiegano alcuni esperti sul Times. Qual è, però, il costo di questo drastico distacco? Il duva di Sussex, senza dubbio, sente la mancanza dei suoi cari.

"È un ragazzo arrabbiato. Le cose non sono andate come voleva", ha raccontato un amico di Harry al Times. "Penso che gli manchi disperatamente Londra e il Regno Unito e voglia essere ricordato in modo diverso da com'è visto oggi", ha continuato, alludendo al timore che la sua scelta di vivere altrove e di sottrarsi ai doveri reali possa non essere ben vista dai sudditi, la cui opinione per lui conta ancora parecchio. "Chiunque lo conosca pensa che Harry preferirebbe essere amato qui in Inghilterra piuttosto che fuori e, inoltre, gli piacerebbe tornare ad avere un rapporto con William e Kate", ha aggiunto. Parole, queste, che si aggiungono alle già numerose voci sul suo conto.

Da quando la principessa del Galles ha annunciato che le è stato diagnosticato un non meglio precisato tumore, infatti, del duca di Sussex si è detto che avrebbe preferito poterle stare vicino per supportarla e aiutarla ad attraversare un periodo di dolore e difficoltà. La comunicazione della malattia di Kate ha contribuito a riattivare la macchina del gossip. Stando a quanto riferito da alcune fonti vicine alla royal family, infatti, il marito di Meghan starebbe pensando di rientrare a Londra per rimanere vicino alla cognata e ai suoi piccoli principini.