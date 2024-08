Mara Venier fa preoccupare i fan: "Due interventi alla retina". Cos'è successo

22 agosto 2024 a

"Mai tranquilla": due parole e una foto che la ritrae con una benda all'occhio sinistro. Così, il 16 luglio, Mara Venier ha aggiornato i follower su un imprevisto che ha fatto saltare i suoi piani per le vacanze. Subito un fiume di commenti ha travolto il profilo dell'amata conduttrice di Rai 1. Ma cos'è successo davvero? Il noto volto televisivo ha raccontato ora a Dagospia perché la sua estate è stata "de m...a". "Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa. E ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po’ la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. È stato un periodo di solitudine perché’ non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola", ha scandito.

Qualche fan, affezionato alla simpatica e brillante conduttrice, se ne era accorto o, quantomeno, aveva intuito qualcosa di strano. Il motivo? Mara Venier, a differenza degli altri anni, non ha raggiunto il marito a Santo Domingo, ma è rimasta a Roma dove si è sottoposta a due delicate operazioni agli occhi, una a luglio a l’altra ad agosto. Lo ha comunicato nelle scorse settimane su Instagram, ma solo adesso ne parla senza filtri. Tempo di relax a Viareggio con il marito. Poi, superato l'ostacolo, tornerà al timone di Domenica In, seguito contenitore in cui si alternano dibattiti di attualità a interviste a personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.