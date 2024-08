In onda, Padellaro smaschera il doppio gioco del Pd: "Razzismo colpa della sinistra"

13 agosto 2024 a

Diritti e immigrazione: il tema continua a tenere banco durante le trasmissioni tv. Com'è stato il caso di In Onda del 12 agosto quando Antonio Padellaro ha attaccato la sinistra e il Pd per le sue mancanze e defezioni all'epoca dell'approvazione dello Ius soli.

"La sinistra non ha voluto approvare lo Ius soli - attacca Antonio Padellaro - Non è solo una battaglia del fronte reazionario e razzista che ha impedito che sacrosante leggi venissero applicate perché quando è stato il momento ai tempi del governo Renzi c'è stata una retromarcia da parte del Pd perché c'è il problema del consenso. Il razzismo non è nella testa come una peste ma è il riflesso di un calcolo che ha fatto purtroppo anche la sinistra e il Pd: ci conviene fare una battaglia di questo genere quando rischiamo di perdere consensi?