In Onda, Pietro Senaldi contro la sinistra: "Cominciassero a vincere loro"

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono state caratterizzate da aspre e frequenti polemiche. Le ultime in ordine di tempo quelle che hanno accompagnato la vittoria della nazionale femminile di pallavolo. Se ne parla durante la puntata di In onda del 12 agosto su La7. In collegamento c'era Pietro Senaldi, condirettore di Libero.

Il tweet di Vespa? "Non partecipo al linciaggio"; scintille Senaldi-Telese

"Vespa non ha fatto nulla di male e al suo linciaggio non partecipo perché lo ritengo sbagliato - ha detto il condirettore di Libero - Trovo buffo che la sinistra voglia levare la medaglia a queste ragazze per mettersele al petto lei. Mi sembra un'appropriazione indebita. Cominciassero a vincere qualcosa loro di sinistra anziché prendere le medaglie che vincono gli atleti italiani. Macron ha provato a mettere forsennatamente la politica dentro queste Olimpiadi ma credo sia stata la parte più triste di questi giochi".