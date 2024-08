Musica, è morto il produttore Fausto Pinna. Era lo storico compagno di Iva Zanicchi

08 agosto 2024 a

È morto il produttore musicale Fausto Pinna, storico compagno di vita di Iva Zanicchi. Pinna, 74 anni, si è spento nella notte dopo una lunga battaglia contro un tumore ai polmoni che aveva portato la cantante ad interrompere i concerti e gli impegni che aveva preso negli ultimi mesi proprio per stargli accanto.

Fausto e Iva «erano una coppia affiatatissima, lui era innamoratissimo, l’accompagnava ovunque, anche a Roma durante il periodo della malattia di Iva, non l’abbandonava mai. È stato veramente un compagno meraviglioso», il racconto di Cristiano Malgioglio, grande amico di Iva Zanicchi. Pinna è morto questa notte e Malgioglio racconta di come abbia appreso la notizia: «Ho saputo della sua morte questa mattina ho mandato subito le condoglianze ad Iva, che mi ha risposto subito. Sta soffrendo molto. Mi dispiace tantissimo per lei».