Amadeus al Nove, retroscena sul nuovo programma: "concorrenza" a Sanremo?

Amadeus sarà tra i nuovi conduttori che nella prossima stagione televisiva debutteranno sul Nove. “Chissà chi è” sarà il nome del suo nuovo programma, un game show molto simile ai suoi cari “I soliti Ignoti”, che conduceva sulla Rai. L’obiettivo del gioco sarà quindi sempre quello di indovinare la professione dei personaggi schierati davanti ai concorrenti. Dopo i diversi rumors riguardo l’inizio del programma, su “Tvblog” si legge che: “Il debutto di Amadeus sul Nove sarebbe previsto per domenica 22 settembre 2024, alle ore 20:30 proprio con Chissà chi è”. In attesa che la domenica sera torni nelle mani di Fabio Fazio con il suo “Che tempo che fa” che, ricordiamolo, ha fatto lo scorso anno un boom di ascolti nonostante il cambio di canale, Amadeus terrà la linea sul Nove.

Per Amadeus è previsto un esordio davvero singolare, nella giornata di domenica 22 settembre: infatti, sul Nove è programma, oltre alla prima puntata di “Chissà chi è”, un grande evento di musica leggera, condotto e diretto proprio da lui. "Una grande serata musicale che si terrà presso l’Allianz Cloud di Milano e nella quale Amadeus introdurrà alcuni dei cantanti più celebri della musica italiana” si legge. La particolarità dell'evento, tuttavia, è che i cantanti ospiti non si limiteranno a proporre i loro successi, ma saranno chiamati a lanciare i loro nuovi pezzi ,che poi diventeranno la colonna sonora dell’autunno e dell’inverno a venire. Domenica 22 settembre 2024, quindi, rappresenterà un nuovo grande esordio per la carriera televisiva di Amadeus: prima con il game time, poi con la grande serata musicale.