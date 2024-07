Ballando con le stelle, scende in pista Alan Friedman: "Forse non sono bravo ma..."

29 luglio 2024 a

Grandi novità a Ballando con le stelle, il dancing show più seguito d'Italia. Dopo Federica Nargi, Francesco Paolantoni, Nina Zilli, Massimiliano Ossini e Federica Pellegrini, entra nel cast della prossima edizione del programma di Rai 1 anche Alan Friedman, noto giornalista e scrittore statunitense. Lo ha annunciato lui stesso attraverso un video pubblicato sul canale social ufficiale del programma. "Voi mi conoscete forse come quell'economista, ma faccio molte altre cose nella vita come giocare a tennis con il mio maestro", ha scandito nel filmato, già cliccatissimo.

Poi ha continuato: "Forse non sono un grande tennista e neanche un bravo ballerino, però ci provo perché sono lieto di annunciare che dal 28 settembre parteciperò a Ballando con le Stelle, con la mitica Milly Carlucci". Il nome del celebre economista si aggiunge così a quelli del cast che sono già stati fatti circolare. Mistero, invece, sulla giuria. Dopo aver chiarito che Mara Maionchi non prenderà parte alla trasmissione, la padrona di casa Milly Carlucci non ha ancora svelato di più sulle temute figure che da settembre alzeranno le palette e commenteranno le esibizioni.