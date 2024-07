Usa, gli Obama rompono gli indugi sul sostegno a Kamala Harris: “Sarà una fantastica presidente”

26 luglio 2024 a

"All'inizio di questa settimana, Michelle ed io abbiamo chiamato la nostra amica Kamala Harris. Le abbiamo detto che pensiamo che sarà una fantastica presidente degli Stati Uniti e che ha il nostro pieno sostegno. In questo momento critico per il nostro Paese, faremo tutto il possibile per assicurarci che vinca a novembre. Speriamo che vi uniate a noi". Con questo post su X Barack Obama annuncia l'endorsement di lui e della moglie Michelle per Kamala Harris in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Al post, Obama ha allegato un video della telefonata fatta a Harris per dichiarare questo appoggio.

Nel video si vede Kamala Harris che risponde a una telefonata sul suo smartphone. Il primo a parlare dall'altro capo del telefono è Barack Obama, poi anche Michelle Obama saluta la vice presidente Usa: "Ah, siete tutti e due insieme, bello sentire entrambi", dice Harris. La ex first lady le dice: "Non posso avere questa telefonata senza dire alla mia bambina Kamala ‘sono orgogliosa di te’. Questo sarà storico". A quel punto nel filmato, che mostra sempre Harris, si sente Barack Obama: "Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di appoggiarti e di fare tutto ciò che possiamo affinché tu ce la faccia in queste elezioni e fino allo Studio Ovale". La risposta di Harris: "Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Non vedo l'ora di fare questo insieme a voi due, Doug e io insieme. Di andare lì fuori, stare per strada. Ma soprattutto voglio dirvi che le parole che avete pronunciato e l'amicizia che avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere. Quindi grazie a entrambi. Significa così tanto. E con tutto questo ci divertiremo anche, no?". Il video si conclude con la scritta 'Harris for president', in bianco su fondo blu.

Il sostegno dei due Dem più popolari d'America era atteso ma è comunque fondamentale. Il fatto che Barack Obama sia forse l'ultima figura di spicco del partito ad aver appoggiato formalmente Harris sembra un riflesso del desiderio dell'ex presidente Usa di rimanere, almeno pubblicamente, un 'decano' del partito che opera dietro le quinte. Gli Obama continuano ad attirare enormi raccolte di fondi e Harris li conosce da prima dell'elezione di Barack alla Casa Bianca nel 2008. L'endorsement degli Obama giunge mentre Harris continua a guadagnare slancio come probabile candidata Dem alle presidenziali del 5 novembre, dopo la decisione del presidente Usa Joe Biden di ritirarsi dalla corsa e appoggiare lei come sfidante per affrontare alle urne il candidato repubblicano ed ex presidente Donald Trump. L'appoggio degli Obama a Harris sottolinea, oltre che l'amicizia, anche un legame potenzialmente storico fra il primo presidente afroamericano degli Stati Uniti e l'eventuale prima donna presidente Usa, nonché prima persona di origine asiatica a ricoprire la vice presidenza e, in caso di vittoria, anche la presidenza. Secondo una rilevazione di Associated Press, Harris si è già assicurata il sostegno pubblico della maggioranza dei delegati alla Convention democratica, che inizierà il 19 agosto a Chicago. Il Comitato nazionale democratico (Dnc) prevede di tenere una votazione virtuale per la nomination, che entro il 7 agosto dovrebbe fare di Harris la candidata ufficiale dei democratici.