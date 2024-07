Stasera Italia, Senaldi disintegra Ilaria Salis: "Dove la metti sbagli"

20 luglio 2024 a

a

a

Ilaria Salis è nella commissione giustizia al Parlamento europeo di Strasburgo. C'è chi contesta la scelta e se ne parla nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 20 luglio su Rete4. In studio c'è anche Pietro Senaldi, condirettore di Libero che la disintegra in un attimo.

Il caso Salis, in Europa si occuperà di giustizia



Pietro Senaldi a #StaseraItalia: "Meglio che alla casa o all'ordine pubblico" pic.twitter.com/oZX5VOnmsG — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 20, 2024

"Ilaria Salis ovunque la metti sbagli - ha detto Pietro Senaldi, condirettore di Libero - Però le regole della democrazia dicono che da qualche parte la devi mettere. Forse è meglio metterla alla giustizia anche se passerà il suo tempo a fare le pulci al Paese che la deve giudicare. Però sempre meglio alla giustizia che alla casa o all'ordine pubblico. È uno scampato mezzo pericolo. Sarà lì a processare l'Ungheria".