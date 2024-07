Stasera Italia, l'attacco di Capezzone: "Chi ha scatenato il massacro"

14 luglio 2024 a

L'attentato a Donald Trump è il risultato del clima d'odio creato anche dai democratici attorno a Donald Trump negli ultimi anni. A sostenerlo è Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, che attacca frontalmente Ilary Clinton, reo di aver innescato la spirale di odio nei confronti del tycoon.

"Dal 2016 Trump è oggetto di una criminalizzazione senza precedenti"



Daniele Capezzone a #StaseraItalia pic.twitter.com/V8cvCJkal1 — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 14, 2024

"Trump non è certo una mammoletta - ha detto Capezzone - Non è uno che rifiuta gli scontri e ha la mano pesante. Lo sappiamo tutti. Dal 2016, però, è lui oggetto di un massacro e di una criminalizzazione senza precedenti. Ha cominciato Ilary Clinton nel 2016 estendendo la maledizione a tutti i suoi sostenitori dicendo che chi sostiene Trump è il peggiore della società. Senza dimenticare che, per 8 anni, i panel delle televisioni statunitensi sono state a senso unico".