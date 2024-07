Stasera Italia, Friedman rivela la strategia di Biden: "Cosa sta cercando"

14 luglio 2024 a

L'attentato a Donald Trump ha cambiato le carte in tavola nella campagna elettorale per le prossime elezioni statunitensi in programma a novembre. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda su Rete4 il 14 luglio. In collegamento c'è lo scrittore Alan Friedman che ha sottolineato la linea di condotta dell'attuale inquilino della Casa Bianca.

"Dopo questo attacco Biden ha cercato l'unità nazionale e la solidarietà verso Trump"



"Questo attacco ha spinto Joe Biden a cercare l'unità nazionale e la solidarietà con Trump - ha detto Friedman - Ha cancellato le pubblicità in televisione per la sua campagna elettorale e i comizi suoi e quelli di Kamala Harris, proprio perché è così che si comporta un presidente. Al contrario, quando il marito di Nancy Pelosi fu colpito da un martello da uno che era entrato in casa e gli ha fratturato il cranio, Trump sui social ha fatto una battuta dicendo che avrebbe avuto un terribile mal di testa".