Kate Middleton, "non è vero, non c'è la certezza": cosa sa Antonio Caprarica

Il mondo, da settimane, è in allarme per Kate. Le sue condizioni di salute, secondo i media britannici, sarebbero ancora legate al tumore che ha scoperto da qualche mese. Kate Middleton quando tornerà sulle scene? Una domanda a cui è davvero difficile rispondere. I media inglesi, sempre ben informati su ogni tipo di gossip, sostengono che la principessa potrebbe essere presente al Trooping The Colour, le celebrazioni per il compleanno del Re il prossimo 15 giugno. Ma ci pensa Antonio Caprarica - giornalista e massimo esperto di Royal family ospite a Pomeriggio Cinque - a far sapere che è impossibile confermare questi rumors.

E aggiunge: “Parliamo di una cosa molto seria, che riguarda la principessa. La situazione adesso sta in questi termini, non è vero che c’è la certezza che si farà vedere, nessuno può dire se la vedremo al Trooping The Colour. Si tratta della celebrazione ufficiale del compleanno del Re, che ricorre a novembre. Si suppone che il secondo weekend di giugno ci sia il sole a Londra. Io ho fatto circa 25 Trooping The Colour in tutta la mia vita e c’era il sole solo in due o tre casi, però chissà cosa accadrà questa volta". Le condizioni di salute di Kate, insomma, potrebbero essere molto serie. C'è da preoccuparsi?