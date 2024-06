Kate Middleton, "addio al ruolo reale": l'ultima preoccupante voce

06 giugno 2024 a

Le sorti della monarchia britannica preoccupano molto il popolo inglese, che sognava da tempo di vedere la principessa del Galles indossare la corona da regina. Ma continua a esserci incertezza sulle condizioni di salute di Kate Middleton. "Sta migliorando", ha confessato il principe William rispondendo alla domanda di un veterano. All'orizzonte c'è un appuntamento importante, sul quale ancora non è stata fatta molta luce e che potrebbe confermare o smentire le voci che stanno circolando con insistenza. Un'indiscrezione, però, dà consistenza a un'altra ipotesi. "Potrebbe non tornare mai più a ricoprire il ruolo reale", ha scritto Us Weekly riportando una sua fonte.

Se questo dovesse avverarsi, il problema per la monarchia sarebbe di non poco conto, considerando che Kate è destinata a diventare la prossima regina al fianco di William e che Harry e Meghan sono (almeno per il momento) "fuori gioco". La principessa del Galles, stando a quanto rivelato dalla fonte, sta "rivalutando quello che sarà in grado di fare quando tornerà", perché "le sue funzioni potrebbero essere molto diverse". Non ha detto di più. Tuttavia, da Londra sono arrivati anche aggiornamenti che lasciano ben sperare in una reazione positiva al ciclo di chiemioterapia che sta affrontando. "Non riesce a vedere molte persone perché potrebbe ammalarsi e non vogliono che venga compromessa la sua salute. Ma è attiva", fanno sapere.