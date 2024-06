Kate sta migliorando? Come risponde William "intercettato" dai tabloid

05 giugno 2024 a

Emozioni forti per re Carlo, la regina Camilla e l'erede al trono, il principe William durante la commemorazione per gli 80 anni del D-Day, a Portsmouth. Evento a cui naturalmente non ha partecipato Kate Middleton, la cui presenza ha aleggiato in platea. Quando uno dei veterani dello sbarco in Normandia ha chiesto conto delle condizioni della principessa del Galles al marito, infatti, questi non si è sottratto e le sue frasi sono finite sui tabloid britannici. Un aggiornamento inaspettato sul tumore contro cui combatte Catherine Middleton, con il Palazzo che centellina le informazioni da lasciar trapelare al pubblico.

Andiamo con ordine. Mentre il veterano della Marina Eric Bateman ricordava la sua esperienza nella Seconda guerra mondiale la regina Camilla ha trattenuto a fatica le lacrime, anche Carlo III è apparso visibilmente emozionato. Lui e William hanno parlato alla folla di Portsmouth e si sono mescolati ai tanti partecipanti alla cerimonia. Chiacchierando con i presenti, molti dei quali centenari, William è stato avvicinato dal veterano Geoffrey Weaving che ha detto candidamente: "Volevo chiederti se tua moglie sta migliorando?". La risposta di William, come documenta un video del Mirror, è "sì... le sarebbe piaciuto essere qui oggi". Poi il principe ha continuato a parlare di Kate, ma non della malattia: "Stavo ricordando a tutti che sua nonna ha prestato servizio a Bletchley, quindi avrebbe avuto molto in comune con alcune delle altre donne qui", ha detto in riferimento alla nonna paterna di Kate, Valerie Glassborow, che ha lavorato al centro di decifrazione dei codici della Seconda Guerra Mondiale.