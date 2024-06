Selvaggia Lucarelli azzanna ancora Chiara Ferragni e Fedez: “Disastro e crisi di mezza età”

04 giugno 2024 a

Selvaggia Lucarelli ritorna sulla crisi di Chiara Ferragni e Fedez durante la puntata del 4 giugno di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, programma di Rai3 condotto da Piero Chiambretti. Il padrone di casa chiede alla giornalista se non si senta in colpa per aver messo in crisi l’impero della Ferragni, trovando una pronta replica: “Io faccio il mio mestiere, credo che loro si siano rovinati. Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni, non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica e di far finta che, comprando i pandori, si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita. Non posso sentirmi responsabile. Poi, se tu mi chiedi nel buio della tua cameretta la sera quando spegni la luce (…) beh, certo, un po’ sì. I primi giorni non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, non pensavo che crollasse tutto. Sinceramente pensavo che, per un po’ di tempo, avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera un pochettino pensavo, mi chiedevo ‘Chissà cosa sta passando?’, perché, umanamente parlando, è chiaro che è un disastro”.

Lucarelli non molla i Ferragnez: "Manca solo il bunga bunga", "epoca finita"

Dopo Ferragni è il turno di Fedez, con Chiambretti che vuole far luce sul caso della lite con Cristiano Iovino. Lucarelli la vede così: “Se è un tentativo di riposizionamento, è zoppicante. Fedez è passato in tre giorni da essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. L’hai visto nelle immagini come picchiava? Saltellava tipo, te lo ricordi il cangurotto? Tant’è che stava prendendo un sacco di botte e sono dovuti intervenire gli altri. Fedez mi sembra uno in crisi di mezza età a 35 anni”. Una querelle tra Lucarelli e i Ferragnez che continua ad andare avanti senza sosta.