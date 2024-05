Selvaggia Lucarelli a pallettoni sui Ferragnez: "Manca solo il bunga bunga", "epoca finita"

Alice Antico 26 maggio 2024 a

Nella puntata di ieri, sabato 25 Maggio, di “Accordi e Disaccordi” sul Nove condotto da Marco Travaglio e Luca Sommi, si è tornato a parlare dei Ferragnez con l’intervento di Selvaggia Lucarelli. Il dibattito si è aperto sull’accordo che, stando a quanto dichiarato negli scorsi giorni, Fedez avrebbe firmato con Cristiano Iovino: si tratta di un patto economico stipulato tra le due parti- in merito alla cifra tante sono state le ipotesi- per evitare che il personal trainer denunci Fedez per percosse lesione.

“Suppongo che Fedez voglia un'archiviazione per reato di rissa, così ne esce pulito, secondo lui - dice Lucarelli- Pulito ma non nella reputazione” puntualizza subito. “Mi sembra ormai più che palese che lui quella sera ci fosse e che quindi abbia commesso il più grande errore della sua vita nel non ammetterlo e nel prendere in giro i giornalisti”, ha detto, “Un po’ come ha fatto l’ex moglie per la vicenda del pandoro”. “Cioè la cosa migliore che poteva fare era prendersi le sue responsabilità e lui invece, così come ha fatto chiara, ha scaricato la colpa sugli altri".

Poi, arriva il vero tocco Lucarelli: “Entrambi per uscire da questa situazione imbarazzante, cioè questa crisi reputazione della propria figura pubblica, hanno usato l’unico superpotere che hanno, che sono i soldi. Quindi Fedez ha pagato il testimone picchiato e Chiara ha usato i suoi denari per fare una vera donazione in beneficenza.” Poi, non contenta, la giornalista ci ha dato dentro sul rapper: “Vi ricordo che Fedez è la stessa persona che difendeva la moglie in pieno pandoro-gate, la stessa persona che ha detto a Giorgia Meloni che lui e la ex-moglie erano inattaccabili; diciamolo, Fedez ha fatto un po' la fine di Berlusconi: prima si dà malato, fa girare questa notizia sui social in cui non sta bene, poi esce fuori che ha pagato un testimone per il suo silenzio… insomma, gli manca solo il bunga bunga!”, dice Lucarelli.

Riguardo Chiara, invece, si e parlato del declino della sua figura. "Quando Ferragni fa un post adesso per promuovere un hotel o un residence, questi hotel o residence devono bloccare i commenti perché ricevono insulti. Come ti fa sentire questo?”, chiede il conduttore alla giornalista. “Io trovo che questo sia molto mortificante, ma va detto che questa mortificazione lei se la cerca. Io mi domando petche la Ferragni si ostini a vivere in questa sorta di ‘black mirror’, perseguitata da un effetto stalattite nel quale tutto quello che tocca diventa nero”, dice apertamente Lucarelli. “Secondo me Chiara dovrebbe prendere atto del fatto che quell’epoca che ancora ricerca è finita, e che forse anche lei dovrebbe iniziare a pagare quei residence o quello che indossa risparmiando la bufera anche per gli stessi brand”. Insomma, “può ancora essere influencer, ma non come quella che è esistita fino ad oggi”, ha concluso Selvaggia, “quella dovrebbe seppellirla con coraggio”.