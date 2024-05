Fedez, Berlinguer non si tiene e strizza l'occhio a Ferragni: "Lo devo dire"

24 maggio 2024 a

Selvaggia Lucarelli ha dedicato il suo ultimo libro all'ascesa e alla caduta dei Ferragnez, la coppia che ha fatto sognare e che poi drasticamente ha spento la speranza dei suoi fan annunciando a più battute la separazione. Nel corso dell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di politica e di attualità di Rete 4, la giornalista ha presentato il suo ultimo lavoro lanciando sul tavolo del dibattuto i punti salienti analizzati. La conduttrice Bianca Berlinguer non si è certo risparmiata e, anzi, ha detto la sua sulla fine della storia d'amore tra il rapper e l'influencer.

Bianca Berlinguer ha provato a riassumere quanto accaduto a partire da dicembre, da quando cioè l'Antitrust ha multato Chiara Ferragni e l'azienda dolciaria Balocco per "pratiche commerciali scorrette". "Mi pare di capire che il prezzo triplicato dei prodotti che sponsorizzava non andava in beneficenza, perché quella in realtà era già stata fatta prima con una cifra prestabilita, non dalla Ferragni ma dalla ditta che produceva il pandoro o le uova di pasqua", ha detto la giornalista per avere conferme da Lucarelli. "Ma questo loro fenomeno era tutto finto? Perché poi c’è stato il matrimonio, i video del loro quotidiano. Quindi era tutto costruito solo per fare soldi? Io non so se fingessero o fossero una famiglia realmente felice come si rappresentavano in pubblico", ha aggiunto mettendo in dubbio quanto rispecchiasse la realtà ciò che veniva dai diretti interessati pubblicato sui social.

Poi, archiviato per qualche attimo il caso del pandoro, Berlinguer si è presa qualche minuto di tempo per esprimere la sua opinione sulla coincidenza tra lo scoppio della bufera in casa Ferragnez e l'allontanamento tra i due. "Però una cosa la dico, appena lei è stata in difficoltà, lui ha preso e se n’è andato via di casa. Scusatemi, ma questo penso. Non per entrare nel merito di vicende, però questo fa un po’ pensare. Dopo quindici giorni se ne era già andato a vivere in un’altra casa, quella nuova da 400 metri quadri", ha affermato. "In questo momento l’abbandonata è stata lei che era quella che aveva tenuto in piedi questa coppia, questo marchio, questo brand. Tra i due mi è sembrata più attiva lei in questo senso. Lei aveva tenuto tutto in piedi prima che succedessero queste ultime dinamiche", ha aggiunto.