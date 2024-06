Salute, niente virus dell'influenza d'estate: la profezia del prof. Lopalco

01 giugno 2024 a

Che estate dobbiamo aspettarci dal punto di vista della salute dopo i primi allarmi sul boom di virus fuori stagione rilevato quest’anno? A fare chiarezza all’Adnkronos Salute è stato Pier Luigi Lopalco, docente di Epidemiologia all’Università del Salento: «La circolazione di virus respiratori quest’anno è stata eccezionale. Non dobbiamo dunque meravigliarci che la ‘coda’ epidemica sia particolarmente lunga. Ancora si registrano casi di influenza, così come si è avuto un leggero incremento di segnalazioni di Covid-19».

I capricci meteo non aiutano: boom di virus fuori stagione. I più diffusi

«Nelle prossime settimane, secondo quanto atteso - sottolinea l’esperto - dovrebbe progressivamente spegnersi la circolazione dei virus tipici stagionali. Niente influenza in estate, dunque. Per Covid difficile fare previsioni - non si sbilancia Lopalco - perché il virus è ancora soggetto a mutazioni imprevedibili, quindi non possiamo escludere una continua circolazione durante i mesi estivi». Per la quarta estate consecutiva bisognerà far fronte quindi ai possibili effetti del Coronavirus.