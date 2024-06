Kate Middleton, Caprarica: "Malattia a uno stadio più avanzato". Poi lo scenario peggiore

01 giugno 2024 a

C'è incertezza sulle sorti della monarchia britannica. Da quando re Carlo e Kate Middleton hanno annunciato le rispettive malattie, gli inglesi temono il peggio. Soprattutto perché il sovrano è anziano e la principessa dal Galles è assente dalla scena pubblica ormai da parecchi mesi. E allora ci si domanda quali potrebbero essere gli scenari e si indaga, sempre rispettando la richiesta di riservatezza della famiglia reale, come stiano veramente le cose. Antonio Caprarica, che da sempre segue con attenzione e cura le vicende della Corona, ha cercato di fare il punto della situazione in un'intervista concessa a Oggi. "Se mancassero sia Carlo che Kate, come potrebbe reagire William, che si ritroverebbe da solo con tre bambini piccoli? È un uomo complicato, che agisce d’impulso, non ascolta nessuno. Potrebbe decidere di passare la corona al figlio George. Ma chi può esercitare la reggenza fino ai suoi 18 anni? Solo una persona: Harry": questa l'ipotesi avanzata dal celebre saggista.

Tanta è la preoccupazione per le condizioni di salute della principessa Kate. È stato comunicato che non parteciperà alla parata militare dell'8 giugno ed è sparita dai radar per proseguire il ciclo di chemioterapia nel massimo della privacy. "Da quello che so io, la situazione è effettivamente allarmante. La malattia in realtà potrebbe essere stata individuata a uno stadio un po’ più avanzato di quanto si è lasciato intendere", ha confessato Caprarica. Pare, quindi, che il vero sostegno potrebbe essere offerto solamente da Harry: "A Londra ci si chiede, con sempre più insistenza, se non sia il caso di favorire il ritorno di Harry", ha infatti spiegato il giornalista, che però ha anche chiarito il motivo per cui questa strada non sia stata ancora presa. "Il problema è Meghan. Per lei la Gran Bretagna è morta, non vuole metterci piede", ha detto senza tanti peli sulla lingua.