William, "di cattivo gusto e ridicolo": il paragone che lo manda su tutte le furie

Preoccupazioni e malumori nella monarchia inglese. Ieri Kensington Palace ha confermato che Kate Middleton non parteciperà l'8 giugno alla parata militare a Londra chiamata Colonel's Review (che precede quella del Trooping the Colour in occasione delle celebrazioni del compleanno ufficiale di re Carlo III). Comunicazione, questa, che ha fatto riprofondare il popolo inglese nel terrore di un peggioramento delle condizioni di salute della principessa del Galles. Di certo, per ora, c'è poco. Sembra però che la futura regina stia proseguendo il ciclo di chemioterapia dopo che le è stato diagnosticato un tumore non meglio precisato. Ma non sono solo l'assenza di Kate o la paura per le sorti di re Carlo III (anche lui colpito da un cancro) a destare preoccupazione nei sudditi. Pare, infatti, che non si smorzino le tensioni con Harry e Meghan.

Kate "non ci sarà": c'è la conferma di Kensington Palace, che succede

Il principe William è "infuriato" per i paragoni "di cattivo gusto" tra Meghan Markle e sua madre, la principessa Diana. Lo ha scritto Gb News, citando una fonte reale che ne ha parlato con Closer Magazine, ricordando che la duchessa di Sussex, nel suo viaggio in Nigeria, ha indossato diversi abiti e gioielli che richiamavano ai sudditi britannici la memoria della defunta principessa del Galles. "William non vuole privare Harry del diritto di celebrare l’eredità della madre - ha affermato la fonte - Ciò che lo preoccupa è il modo in cui Meghan viene rappresentata in giro, come la versione moderna di Diana. Assieme a Kate, trova la cosa offensiva. Inoltre, per aggiungere la beffa al danno, Harry non si è consultato con lui riguardo questi viaggi all’estero e i piani futuri che apparentemente hanno in cantiere per celebrare la vita e l’eredità di Diana".

Re Carlo presente al Trooping the Colour ma "in carrozza". Chi sostituirà Kate

Il fatto che la tensione con i Sussex stia ora influenzando le questioni che riguardano la madre, prosegue l’esperto, "va oltre ogni limite per William, che non può parlarne apertamente con Charles e Camilla perché Diana si era allontanata dai reali, di conseguenza si sente piuttosto solo su questo". Quanto ai paragoni tra Meghan e Diana, la fonte ha aggiunto che,"«per quanto riguarda William, sua madre era unica nel suo genere, non va in giro a paragonare Kate a lei, sarebbe ridicolo. E pensa che è altrettanto ridicolo che Meghan venga paragonata a lei. Diana era così umile e non aveva neanche un dito di auto-promozione nel suo corpo. I riflettori l’hanno trovata e lei è stata costretta a lottare con loro".