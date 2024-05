Kate Middleton "non ci sarà": c'è la conferma di Kensington Palace. Che succede

30 maggio 2024 a

È arrivata la conferma di Kensington Palace: Kate Middleton non parteciperà l'8 giugno alla parata militare chiamata Colonel's Review. Si tratta di un evento che precede quello del Trooping the Colour, celebrazione del compleanno ufficiale di re Carlo III. La notizia della mancata presenza della principessa del Galles riapre a scenari non rosei. Eppure solamente pochi giorni fa era stata fatta circolare l'indiscrezione secondo cui la futura regina della Gran Bretagna era stata riavvistata in giro e in compagnia della famiglia. Retroscena, questo, che aveva incoraggiato i sudditi all'ottimismo. Intanto, fonti non ufficiali hanno parlato della possibilità che Kate torni agli impegni ufficiali in autunno, sebbene gli addetti ai lavori reali avessero sottolineato che non è stata ancora fissata alcuna data precisa.

Momento di svolta nelle cure di Kate: la soffiata sulla reazione alla chemioterapia

Ma c'è molta incertezza sulle condizioni di salute di Kate. Secondo Vanity Fair, la consorte di William è giunta a un punto di svolta della sua terapia e si sente molto meglio. "È stato un grande sollievo sapere che tollera il farmaco e che in realtà sta molto meglio", ha scritto il magazine. E ancora: "È chiaro che Kate non ha fretta di tornare al lavoro e rimane concentrata sul recupero. È stato, ovviamente, un periodo molto impegnativo e preoccupante. Tutti si sono stretti attorno a lei: William, i suoi genitori, sua sorella e suo fratello. Non esiste una tempistica e certamente non c’è fretta. Sarà quando Catherine si sentirà pronta e quando riceverà il via libera dal suo team medico. Ma tornerà al lavoro al 100%, su questo non ci sono dubbi".