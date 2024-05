De Luca, diretta fiume contro Meloni: "Volgare, inadeguata". Cosa dimentica...

31 maggio 2024 a

Il presidente della Regione Campania nella sua consueta diretta social torna sul "saluto" clamoroso ricevuto da Giorgia Meloni a Caivano. La premier gli ha detto "sono quella str... della Meloni", riprendendo un vecchio insulto dello stesso De Luca nei suoi confronti che ha lasciato impietrito l'esponente del Pd. Nel corso di Tagadà, su La7, viene mandato il passaggio delle comunicazioni social di De Luca che a mente fredda contrattacca ad alzo zero contro Meloni.

Afferma di provare "fastidio nel parlare di queste stupidaggini nel momento in cui il mondo vive tragedie e guerre", premette il governatore campano, che poi parte con la consueta retorica: "Ha fatto tutto da sola, il presidente del Consiglio", si è prodotta in "una performance un po' volgare, studiata a tavolino". A chi ha sottolineato l’effetto dell'uscita della premier, De Luca ribatte: "Non avevamo percepito diciamo la genialità di questa operazione di comunicazione politica. Ce lo potevamo risparmiare": E ancora: "È stato un autogol".

Insomma, preso alla sprovvista nell'immediato, De Luca ora ha tempo per ribattere. Accusa la premier di "inadeguatezza" e afferma che è "presidente del Consiglio a sua insaputa" perché non si è accorta dell'importanza del ruolo che ricopre, è il De Luca-pensiero. La conduttrice del programma di La7, Tiziana Panella, riprende la linea e coinvolge nel dibattito vari ospiti per commentare la replica del governatore della Campania, tra cui Roberto Arditti: "De Luca è diventato molto noto anche grazie all'imitazione di Maurizio Crozza - ricorda il giornalista - e anche lui in passato è sceso sul piano dell'invettiva politica non sempre sul filo dell'eleganza, se andiamo su questo campo...". Insomma, da che pulpito arriva la predica.