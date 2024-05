Tagadà, Ghisleri rivela il piano di Meloni: "Qual è il suo progetto"

30 maggio 2024 a

Le elezioni europee si avvicinano e i leader politici mettono a punto le loro strategie in vista del voto dell'8 e 9 giugno. Se ne parla nel corso della puntata di Tagadà in onda il 30 maggio su La7. In collegamento c'è Alessandra Ghisleri di Euromedia Research che rivela la strategia messa in campo dalla presidente del Consiglio.

"Meloni sta cercando prima di tutto di dare fiducia ai suoi elettori perché non vuole perdere nessun voto - spiega la direttrice di Euromedia Research - Sono voti del centrodestra. Ha tirato fuori il tema della donna, del bullismo nei confronti del gender e anche i temi che toccano un certo tipo di elettorato che partecipa forse anche in maniera diversa al suo partito, cioè che non è fedele ma lo vota per un certo periodo. Il fatto della sinistra tira molto. Ci sono temi che stanno galvanizzando e cambiando le carte in tavola. C'è un grande richiamo su queste tematiche e fanno da richiamo al non voto. Per il non voto lei ha scelto il richiamo della donna forte che occupa un ruolo di prestigio e istituzionale".