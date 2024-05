Dritto e rovescio, "sono quel...di": Del Debbio saluta Meloni. Smacco a De Luca

30 maggio 2024 a

Un inizio di puntata frizzante. A Dritto e rovescio, il programma di politica e di attualità che va in onda tutti i giovedì su Rete 4, Paolo Del Debbio ha accolto la premier Giorgia Meloni riallacciandosi al botta e risposta che per ore ha polarizzato il dibattito. "Sono quel bischero di Del Debbio...", ha scandito sorridendo il giornalista. Esordio che, oltre a far sorridere il pubblico, ha anche ricordato lo scambio di battute della leader di Fratelli d'Italia con il governatore della Campania Vincenzo De Luca. "Piacere, sono quella st***a della Meloni", ha detto Meloni stringendo la mano al presidente e replicando ai precedenti irrispettosi attacchi.

A quel punto ha preso la parola Giorgia Meloni: "De Luca passa le giornate a fare sproloqui contro tutti ma non ha mai usato una parola del genere con nessun altro. Quindi qual è il messaggio che stiamo dando? Che le donne si possono insultare liberamente anche perché sono deboli?", ha chiesto. "Le donne non sono deboli, io non sono debole, sono deboli i bulli, quelli che fanno i gradassi alle spalle ma quando li affronti come ho fatto io, i gradassi non li fanno più. E allora quella cosa la farei cento volte non solo per me ma per tutte le donne che si pensa di poter insultare liberamente", ha aggiunto la premier.