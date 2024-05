Kate Middleton come sta? Caprarica: "Ottimismo diffuso ad arte, tutte chiacchiere"

31 maggio 2024 a

a

a

Kate Middleton "è giunta a un punto di svolta della sua terapia e si sente molto meglio". Lo ha rivelato giorni fa Vanity Fair. Buckingham Palace, intanto, è stato letteralmente inondato da "decine di migliaia" di cartoline e lettere con messaggi d’auguri di pronta guarigione dopo il messaggio video nel quale la principessa del Galles rendeva noto di essersi sottoposta a un ciclo di chemioterapia preventiva per il cancro diagnosticatole. Se ne è parlato nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione e di attualità condotto da Myrta Merlino. A intervenire, tra gli altri, è stato il giornalista ed esperto di famiglia reale Antonio Caprarica. "Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte. Forse da royal watcher molto vicini alla famiglia reale interessati a dare una sensazione più positiva della realtà", ha detto con nettezza di parole.

Re Carlo presente al Trooping the Colour ma "in carrozza". Chi sostituirà Kate

"È stato un grande sollievo sapere che tollera il farmaco e che in realtà sta molto meglio. È chiaro che Kate non ha fretta di tornare al lavoro e rimane concentrata sul recupero. È stato, ovviamente, un periodo molto impegnativo e preoccupante. Tutti si sono stretti attorno a lei: William, i suoi genitori, sua sorella e suo fratello. Non esiste una tempistica e certamente non c’è fretta. Sarà quando Catherine si sentirà pronta e quando riceverà il via libera dal suo team medico. Ma tornerà al lavoro al 100%, su questo non ci sono dubbi", ha scritto il magazine. "Qualcun altro descrive una situazione allarmante", ha ricordato Caprarica. "Rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico. Ci dirà lei quando starà meglio. Il dato oggettivo è che non la vedremo ancora per mesi e questa è dimostrazione dell'entità del malanno. Sono tutte chiacchiere", ha aggiunto il saggista.