È sempre mezzogiorno, Clerici spiazza tutti su Biagiarelli: "Parte importante"

L'estate è alle porte e, come di rito, i conduttori iniziano a salutare i loro telespettatori e danno loro appuntamento a settembre. È successo anche a È sempre mezzogiorno, il programma quotidiano che alterna la buona cucina italiana a discussioni di attualità. La padrona di casa Antonella Clerici, con un sorriso largo, ha fissato la telecamera dal centro dello studio e si è congedata con felicità. "È stata una stagione intensa", ha ammesso. "Vorrei ringraziare il pubblico che ci ha seguito con tanto affetto, tutto il cast fisso, tutti i cuochi e un'altra persona, che non è qui con noi e che è Lorenzo Biagiarelli", ha aggiunto poco dopo. Il nome del food blogger, che per quattro anni ha partecipato attivamente alla trasmissione, è balzato alle orecchie dei seguaci affezionati.

"È stato una parte importante della nostra famiglia per quattro anni e noi non ce lo dimentichiamo. Quindi ciao Lorenzo e grazie di tutto", ha scandito Clerici. Lo scorso febbraio, in seguito alla vicenda della ristoratrice suicida Giovanna Pedretti e alle polemiche da essa scatenate, Lorenzo Biagiarelli aveva detto addio a È sempre mezzogiorno con un video pubblicato sui social. "Non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo nel programma. Non mi vedrete più in onda ma ci tengo a ringraziare tutti quelli che non hanno mai spesso di manifestarmi affetto", aveva spiegato il volto tv.