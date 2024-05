È Sempre Mezzogiorno, Clerici e il messaggio a Maelle: cosa dice alla figlia

06 maggio 2024 a

a

a

Nella puntata di "È Sempre Mezzogiorno" in onda il 6 maggio la conduttrice Antonella Clerici si è lasciata andare a un messaggio privato rivolto alla figlia Maelle. In quel momento Fulvio Marino ’stirava la pasta’, Antonella Clerici ha preso la parola e si è direttamente rivolta alla figlia.

"Tu porta il lambrusco": Clerici replica a Ligabue e chiude il sugo-gate

“Devo fare una comunicazione di servizio a casa alla mia bambina - ha detto Clerici in diretta tv - Maelle, per favore, prendi l’antibiotico che è l’ora. Scusate ma non sono a casa e deve prenderne 4 al giorno, perché dopo si dimentica…”.