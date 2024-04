Antonella Clerici replica a Ligabue e chiude il sugo-gate: "Porta il lambrusco"

24 aprile 2024 a

Un inizio di puntata a dir poco scoppiettante. Antonella Clerici, il cui nome è svettato nelle ultime ore tra i trending topic di X, ha aperto la puntata di È sempre mezzogiorno con una canzone di Ligabue e un sorriso largo. Il motivo? A Belve, la trasmissione di interviste rock, la conduttrice ha rivelato a Fagnani che le era stato detto che il cantautore aveva rinunciato al suo Sanremo perché lei "sapeva di sugo". Queste voci, però, sono state messe a tacere dal diretto interessato. "Cara Antonella Clerici, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono", ha scandito lui in un video pubblicato sui social.

"Non venne perché sapevo di sugo": Clerici velenosa. Ligabue non ci sta

Clerici è tornata su quello che nel frattempo è stato soprannominato il "sugo gate". "Ve l'aspettavate questa canzone vero? Ieri è andata in onda Belve. Sapete che non ho filtri. Io ho detto che il cantante che non aveva voluto venire al mio Festival di Sanremo perché sapevo di sugo era Ligabue": così ha esordito la padrona di casa. "Lui ha risposto e ha detto che non era vero, che non era lui. Io gli credo. La verità non si saprà mai", ha continuato, per poi usare l'arma dell'ironia: "Avrei una propostina. Liga, facciamo una cosa: tu porti il lambrusco e io ti metto su il sugo. Ti aspettiamo quando vuoi. Finisce qui. Vieni, mi raccomando", ha detto ridendo.