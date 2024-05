Tagadà, Ceccardi prende a ceffoni l'Ue: “Smania ambientalista, complicano la vita ai cittadini”

Gabriele Imperiale 29 maggio 2024 a

Susanna Ceccardi smentisce una fake news e attacca l’Europa. L’europarlamentare e candidata alle prossime elezioni europee de La Lega, ospite di Tiziana Panella e del suo Tagadà su La 7, è stata chiamata dalla conduttrice a rispondere del caso tappino, scoppiato nelle ultime ore sui social e non solo. “Intanto non credo ci volesse Carlo Calenda per insegnare come si beve da una bottiglia d'acqua anche col tappino – esordisce Ceccardi –, però al di là di questo, intanto smonto una fake news. La Lega in Parlamento europeo votò contro quella direttiva. Poi il recepimento degli Stati membri certamente è stato positivo, ma quella è un'altra storia”.

L’europarlamentare parte quindi all’attacco: “Cos'è che colpisce di quella campagna mediatica secondo me azzeccata e giusta? – dice spiegando la campagna politica del suo partito sui social – Colpisce che l'Europa si focalizza, in questa smania ambientalista, in delle cose veramente poco significative e che anzi complicano la vita ai cittadini italiani, come il tappino”.

Ceccardi sposta l’attenzione su altri elementi: “Sarà una banalità. Ma sapete quanti cittadini ho incontrato che m'han detto ‘Ma questo tappino? L'Europa non aveva da pensare ad altro?’ – dice rivolta a Panella –. Ci sono i disoccupati, i tassi di interesse al 4,5%. Ho incontrato una ragazza questa mattina che mi ha detto ‘il mio mutuo col tasso variabile è aumentato di 500€ al mese perché la BCE ha i tassi altissimi’”. Candidata della Lega che chiude con una domanda allo studio: “È possibile che l'Europa si occupa del tappino? E ha salvato il mondo perché tengono il tappino attaccato alla bottiglia? Insomma, è mai possibile?”. Parola allo studio.